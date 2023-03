Marzo 24, 2023

Sull’erogazione prossima tranche del Pnrr “non vedo assolutamente rischi, c’è un lavoro molto serio e collaborativo”. Giorgia Meloni da Bruxelles ritiene non ci siano problemi in vista della scadenza di fine marzo e ricorda che il suo governo “ha ereditato una situazione che richiede di lavorare molto velocemente”.