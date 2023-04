Aprile 24, 2023

Settimana decisiva per il destino del Pnrr. Mercoledì alla Camera l’informativa del ministro Fitto sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il governo farà un resoconto sugli obiettivi raggiunti, su quelli futuri e sulle criticità riguardo gli obiettivi di giugno. L’Italia è chiamata a raggiungere 27 obiettivi entro il 30 giugno, per sbloccare il pagamento della quarta rata di 16 miliardi di euro.