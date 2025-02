Pnrr, ministro Foti: “Già incassati 120 mld prime sei rate e spesi 64 mld”

5 Febbraio 2025

“Noi ad oggi abbiamo 120 miliardi di euro incassati per le prime sei rate. Siamo in una fase di dialettica con la Commissione europea per avere i 18,5 miliardi di euro della settima rata, poi l’ottava, la nona e la decima rata hanno una scansione tra il 2025 e il 30 giugno del 2026. Quindi, non si può fare un conto semplicemente matematico, noi in realtà abbiamo incassato 120 miliardi e ne abbiamo già spesi 64″ al 30 dicembre 2024 “ma probabilmente se ne sono spesi molti di più, perché tra la spesa e la rendicontazione della spesa ci sono mediamente 2 o 3 mesi di assestamento della stessa”. Lo ha detto Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, intervistato dall’AdnKronos.