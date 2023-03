Marzo 7, 2023

In occasione del convegno “Il ruolo dell’economia circolare nella politica energetica europea” promosso dal Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, e da AIEE, l’Associazione Economisti italiani dell’energia, svoltosi Martedì 7 marzo a Roma, è intervenuto anche il direttore del dipartimento sostenibilità Enea, Roberto Morabito, che ha espresso disappunto per la scelta di destinare solo l’1% delle risorse del Pnrr all’economia circolare.