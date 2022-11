Pnrr, Santanchè: “Turismo non può avere 2,4 miliardi”

Novembre 24, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Non è possibile che il turismo, settore che dovrebbe essere il primo del Paese, abbia 2,4 miliardi di euro”, nel Pnrr. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, avvertendo che, a tal proposito, “abbiamo già avuto delle interlocuzioni con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto”. Certamente, osserva, “quando è stato scritto il Pnrr eravamo in un altro mondo: non c’era stata la guerra in Ucraina, né gli aumenti delle materie prime. Oggi abbiamo paura che le gare vadano deserte. Lo possiamo dire senza essere attaccati e accusati di essere nemici di qualcuno?”.