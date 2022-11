Novembre 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Commissione Europea ha versato oggi all’Italia la seconda tranche dei fondi della Recovery and Resilience Facility che finanziano il Pnrr, per un totale di 21 miliardi di euro. Lo si apprende da fonti Ue. L’ok alla seconda tranche era stato dato dalla Commissione verso la fine di settembre.