Policlinico Tor Vergata, da maggio 2023 attivo centro vaccinale ospedaliero

Febbraio 6, 2024

Un eccellente esempio di centro vaccinale all’interno di una struttura ospedaliera pubblica. E’ il Centro vaccinale ospedaliero per soggetti fragili e immunocompromessi del Policlinico Tor Vergata, che è stato al centro di un convegno cui hanno preso parte: Levialdi Ghiron Nathan, rettore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata; Massimo Andreoni, responsabile scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit); Loredana Sarmati, direttore della Uoc di Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata; Andrea Magrini, direttore sanitario; e molti altri responsabili di unità cliniche che sono parte attiva nel progetto.