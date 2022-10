Ottobre 13, 2022

La senatrice Paola Binetti, nell’ultimo giorno della XVIII legislatura, ha parlato del documento condiviso e redatto sulla base di quanto emerso nel corso del tavolo di lavoro che ha visto la collaborazione tra oncologi, associazioni pazienti e istituzioni sul tema del tumore alla mammella e le difficoltà che in Italia esistono per diversi pazienti, costrette a rivolgersi a un’altra Regione per poter beneficiare di terapie ad hoc.