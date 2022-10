Ottobre 13, 2022

“Oggi le breast unit si stanno diffondendo anche se permangono delle diseguaglianze sul territorio. A partire dai rimborsi regionali che le singole prestazioni ricevono. Fondamentale che le breast unit rispettino alcuni punti fondamentali” così Emanuele Zarba Meli – membro di Senonetwork – è intervenuto a margine dell’incontro organizzato a Roma da FB & Associati e che ha coinvolto i massimi esperti e le realtà più rappresentative del settore.