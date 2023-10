Pollo Arrosto Day, Negrini e Pisani (chef): “Nostra interpretazione vera e propria esperienza gustativa”

Ottobre 3, 2023

Arriva la settima edizione del Pollo Arrosto day, una giornata di celebrazioni sul tema “It’s a perfect match”, che ha come protagoniste le coppie dalla chimica perfetta. Per l’occasione, Astraricerche ha condotto un’indagine sulle coppie gastronomiche, scoprendo che il pollo con le patate è sul podio degli abbinamenti perfetti (52,6%): “Il pollo con le patate è sempre stato un piatto di condivisione, di allegria e di festa. Interpretato da due chef come noi, ne consegue che il piatto non è più quello semplice della cultura domenicale, ma diventa una vera e propria esperienza gustativa”, hanno affermato gli chef stellati Alessandro Negrini e Fabio Pisani.