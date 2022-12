Dicembre 3, 2022

Si avvicina il ponte dell’Immacolata e Federalbergi stima che saranno oltre 12 milioni gli italiani ad andare in vacanza. Il 94,1% resterà entro i confini nazionali mentre solo il 5,9% andrà all’estero. Mete più gettonate montagna, località d’arte e quelle di mare. 4 miliardi di euro il giro d’affari complessivo.