Ottobre 9, 2022

Continua lo scambio di accuse per l’esplosione che ieri ha danneggiato il ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia. Secondo il Comitato nazionale contro il terrorismo del Cremlino l’attentato sarebbe opera dell’intelligence ucraina mentre per Kiev sarebbe il frutto di uno scontro tra varie anime dei servizi di sicurezza russi.