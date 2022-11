Ponte Ognissanti dà una spinta al turismo, 5 milioni i pernottamenti

Ottobre 31, 2022

Il fine settimana lungo di Ognissanti fa accelerare il turismo. Tra il 28 ottobre ed il primo novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 5 milioni di pernottamenti, 1,2 milioni in più dello scorso anno. È quanto emerge dalle stime elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Soddisfatti Federalberghi e Federturismo, che parlano di sette milioni di persone in vacanza. L’85% dei vacanzieri è rimasto all’interno dei confini italiani, trascorrendo in media due notti fuori casa.