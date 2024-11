Porchetti (Daiichi Sankyo): “CardioBreast, un sostegno alla prevenzione”

18 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Siamo giunti alla quarta ed ultima tappa della terza edizione del CardioBreast Dragon Boat Festival, un’iniziativa che nasce grazie al contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia e che ha l’obiettivo di porre i riflettori sull’attenzione alla prevenzione cardiovascolare e oncologica,” ha dichiarato Elisa Porchetti, Corporate Communication Manager di Daiichi Sankyo Italia. “Il CardioBreast rappresenta un momento per queste donne di fare team, di fare sport, di fare prevenzione, condividendo esperienze sportive e beneficiando di screening cardiovascolari. Siamo contentissimi, come azienda, di sostenere questa iniziativa e ci auguriamo di poterlo fare anche nei prossimi anni, facendo in modo che il progetto attraversi l’Italia in lungo e in largo.” Con la conclusione di questa edizione a Firenze, il CardioBreast Dragon Boat Festival ha lasciato un segno indelebile, celebrando il coraggio delle Pink paddlers” e l’importanza di un approccio integrato per migliorare la qualità della vita di chi affronta il tumore al seno