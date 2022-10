Porto Civitavecchia, inaugurati 10 silos per la raccolta di oli vegetali. Un’opera realizzata in tempi record

Ottobre 4, 2022

Sono stati inaugurati presso il porto di Civitavecchia, dieci silos per la raccolta di oli vegetali. Un’opera importante che nei prossimi anni verrà ampliata con altri quattro serbatoi, trasformando l’area in uno dei più importanti centri di economia circolare in Italia. L’opera, conclusa in tempi record, ha visto la Stock Sinergy investire in totale più di 3 milioni di euro. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, evidenziando quanto fondamentale è il rapporto fra pubblico e privato per la realizzazione di grandi opere.