Porto Civitavecchia, Musolino (AdSP): “Da oggi competitivi nel mercato degli oli e nell’economia circolare”

Ottobre 4, 2022

“Oggi diventiamo competitivi in un mercato come quello degli oli, facendo diventare Civitavecchia un centro importante di economia circolare perché gestiremo quelli esausti che diventano additivo per carburanti green”. Così il Presidente dell’AdSP, Pino Musolino, a margine della conferenza stampa tenutasi presso la Sala Comitato a Civitavecchia, organizzata per l’inaugurazione di 10 silos che raccoglieranno oli vegetali. “E’ un grande momento che segna l’effettiva realizzazione di un’opera costruita in poco più di 12 mesi”, ha concluso.