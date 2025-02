Portualità, a Roma l’incontro ‘Sblocchiamo il futuro’ dell’ AdSp veneta e Venezia Port Community

28 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

La portualità è una grande risorsa per il Veneto, il Nord Est e l’Italia. Per discutere delle opportunità che essa offre e per approfondire e condividere i progetti e gli investimenti che mirano a rafforzare le prospettive di sviluppo sostenibile per gli scali lagunari, l’Autorità di Sistema portuale veneta e la Venezia Port Community hanno organizzato a Roma l’evento ‘Sblocchiamo il futuro’. Tra i temi sul tavolo anche il nuovo modello di crocieristica, tagliato su misura per Venezia e la sua Laguna, e tutti i progetti innovativi a supporto del traffico commerciale e industriale, volti a massimizzare l’offerta del Sistema Portuale veneto minimizzandone al contempo gli impatti ambientali.