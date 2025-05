Porzio: “La musica fa emergere il potenziale nascosto di ogni bambino”

27 Maggio 2025

“Attraverso il suono e il ritmo, cercheremo di far sentire questi ragazzi ognuno l’anello di una catena, fatta di bellezza, di comunione, di sentimenti e dovranno anche capire che ognuno di loro è fondamentale, perché se anche solo un anello di questa catena si spezza, la catena non esiste più” Così il direttore d’orchestra Lorenzo Porzio, in occasione della prima edizione de “I Concerti della Speranza”, format ideato e promosso da Musica su Roma per offrire a bambini in condizioni di fragilità e disabilità un’occasione di condivisione attraverso la musica, presso il Teatro dei Ginnasi di Roma.