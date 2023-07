Luglio 19, 2023

Poste Italiane annuncia l’adeguamento delle tariffe postali da lunedì 24 luglio. Tra i vari aumenti, anche quello della posta ordinaria fino a 20 gr. che passerà dagli attuali 1,20 euro a 1,25. Rialzi anche per la posta prioritaria fino a 100 grammi: per l’Italia, si passerà dai 2,80 euro a 2,90. Sale anche il costo per l’invio di una raccomandata.