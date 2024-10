Postiglione (D&P): “Droni sono interessanti opportunità di mercato nella sicurezza, nel delivery, nell’health e nella sanità”

1 Ottobre 2024

Postiglione: Il settore dello U-space e dei Drones As a Service è strategico per lo sviluppo della sicurezza del paese e per lo sviluppo tecnologico ma soprattutto per i servizi aggiuntivi ad alto valore che tramite il traffico a bassa quota possano essere erogati” così Gianluca Postiglione, amministratore delegato D&P, intervenuto al durante il 2° Workshop “U-Space: The Enabler of UAS Operations”, con la partecipazione dell’Università Roma Tre, Impianti SpA e D&P, che si è tenuto presso il Royal Space a Roma.