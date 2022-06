Giugno 13, 2022

Fin dalle prime ore di apertura di Pipeline and Gas Expo e Hydrogen Expo, le due fiere che si svolgono in contemporanea a Piacenza Expo dall’8 al 10 giugno, l’afflusso di visitatori è stato notevole e soddisfacente. Lo ha sottolineato nel suo intervento anche il fondatore e presidente di Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice delle due kermesse, Fabio Potestà. Ecco le sue parole.