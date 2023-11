Povertà in Italia, Coldiretti: “Oltre 3,1 milioni di persone ricevono aiuti alimentari”

Novembre 20, 2023

In Italia sono oltre 3,1 milioni le persone che hanno chiesto aiuto per mangiare, facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari, anche grazie al sentimento di solidarietà della popolazione. È quanto stima la Coldiretti sulla base dei dati del Fondo per l’aiuto europeo agli indigenti.