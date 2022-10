Praga, al via vertice Ue: sul tavolo guerra Ucraina e caro energia

Ottobre 6, 2022

Crisi energetica, misure contro il caro bollette e la guerra in Ucraina. Sono i temi al centro della due giorni di riunioni a Praga tra i capi di Stato e di governo Ue.

Oggi si terrà per la prima volta un vertice dei Paesi della Comunità Politica Europea, un formato al suo esordio, teorizzato dal presidente francese Emmanuel Macron che ha ripreso una vecchia idea di Francois Mitterrand, pensato come forum di dialogo tra l’Ue e gli altri Paesi europei, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, escluse per l’aggressione di Mosca a Kiev, con la complicità di Minsk. Sono attesi al castello di Praga 44 capi di Stato e di governo, 27 dell’Ue e 17 di altri Paesi, dal Regno Unito alla Georgia e all’Ucraina, fino alla Turchia candidata all’adesione all’Ue.