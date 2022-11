Pratolongo presenta “Responsibility in Education”, il progetto di Fondazione Birra Moretti

Novembre 8, 2022

Avviato nel marzo 2022, “Responsibility in Education” è un progetto che si pone l’obiettivo di stimolare comportamenti consapevoli e positivi riguardo il consumo di bevande alcoliche, educando le prossime generazioni di professionisti dell’Ho.Re.Ca. A dare vita all’iniziativa, con la partnership di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) e con il supporto di Regione Lombardia, è Fondazione Birra Moretti, che dal 2015 si impegna a diffondere e migliorare la conoscenza della birra in Italia. Alfredo Pratolongo, Presidente Fondazione Birra Moretti presenta obiettivi e primi risultati del progetto.