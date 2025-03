Pre-morte, Sgalla (Centro Studi Americani): “Scienza sperimenta e ricerca”

10 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“Quello delle esperienze pre-morte è un campo in cui probabilmente ancora c’è tantissimo da approfondire, in cui gli strumenti ancora probabilmente non sono adeguati per capire cosa succede in quei momenti e in quelle particolari circostanze. Giustamente la scienza procede per tentativi, sperimenta e ricerca”. Sono le dichiarazioni di Roberto Sgalla, direttore Centro Studi Americani, intervenuto all’incontro “Le esperienze di pre-morte (Nde). fenomenologia e cambiamenti” che si è svolto a Roma presso il Centro studi americani. Al centro del dibattito le esperienze di pre-morte (Near-death experiences, Nde) e le esperienze extracorporee (Out-of-Body experiences, Obe).