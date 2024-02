Precompilata Iva, pronto modello 2024 per professionisti e imprese

Febbraio 13, 2024

Per oltre 2,4 milioni di professionisti e imprese interessati alla Precompilata Iva, è già possibile visualizzare il proprio modello 2024 nel portale ‘Fatture e corrispettivi’. Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificare e integrare i dati, aggiungere quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l’imposta con addebito diretto sul conto. L’alternativa è stampare il modello F24 e procedere al pagamento via sportello.