Ottobre 13, 2023

La premier Giorgia Meloni in missione in Africa, colloquio con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi e nel pomeriggio in Congo.

“La nostra idea è di costruire da parte dell’Europa un approccio nuovo con il continente africano che non sia predatorio e paternalistico, che non sia un approccio, ecco, diciamo ‘caritatevole’ verso l’Africa” che, piuttosto, “va sostenuta con le ricchezze che ha” per far sì che “possa vivere di sviluppo e di benessere grazie a quelle ricchezze, con l’aiuto di nazioni che investono e costruiscono rapporti di lungo periodo”, ha detto Meloni, durante le dichiarazioni congiunte con il presidente Nyusi.