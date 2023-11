Novembre 6, 2023

Premierato targato Giorgia Meloni proposta da respingere al mittente per le opposizioni. La riforma viene definita “pasticciata e pericolosa” dalla segretaria del Pd Elly Schlein. Un “Italierato mai sperimentato al mondo” per Carlo Calenda. E da Italia Viva che pure si era detta disponibile al sostegno, al momento, prevale la prudenza. “Sì all’elezione diretta del premier, no ai pasticci”, è l’avvertimento di Matteo Renzi.