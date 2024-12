Premio Donna Sport, Picchi (Regione Lombardia): “Presenti per sostenere impegno di queste ragazze”

5 Dicembre 2024

“Quando si celebra il valore dello sport, in particolare l’impegno a 360 gradi, come quello di queste ragazze, anche nella carriera scolastica, noi come Regione Lombardia non possiamo che esserci, approvarlo e sostenerlo. È una storia bellissima questa dei premi Bracco per le donne che si impegnano e quindi le brave a scuola, perché al di là del riconoscimento è anche un modo per dare valore a un modello di vita”. Con queste parole Federica Picchi, sottosegretario con delega allo sport di Regione Lombardia, è intervenuto alla cerimonia di premiazione della settima edizione del riconoscimento ‘Donna Sport: l’atleta più brava a scuola’, con cui Gruppo Bracco celebra le giovani atlete che oltre all’impegno per lo sport mantengono alto e costante anche quello scolastico. Dal lancio del progetto all’edizione 2024, patrocinata dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico, si sono iscritte oltre 1500 atlete. Le vincitrici sono state premiate alla presenza della dottoressa Diana Bracco, delle istituzioni e di grandi atlete al Teatrino di Palazzo Visconti a Milano.