Giugno 27, 2023

E’ importante mandare un messaggio a tutti coloro che guardano ciò che noi facciamo, trasmettere un messaggio positivo come quello del fair play, portare rispetto agli avversari, e anche a noi stessi”. Così Gianluca Gensini, vincitore del Premio speciale Fiamme Gialle Studio e Sport