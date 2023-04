Aprile 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Dal 2010 lavoriamo sulla sostenibilità nel mondo del cinema. Le linee guida Edison green movie sono un modo per ridurre gli impatti ambientali e creare valore sociale sul territorio. Abbiamo iniziato questo percorso con ‘Il capitale umano’ di Paolo Virzì”. Lo ha dichiarato Francesca Magliulo, Direttrice della Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, in occasione della prima edizione del Premio Film Impresa, che ha avuto luogo il 12 e 13 aprile nella Casa del Cinema di Roma.