Premio ‘Io sono una persona per bene’: lo stilista Cucinelli, “Un grande dono riceverlo

8 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il premio ‘io sono una persona per bene’ lo trovo importantissimo. Ricevere riconoscimenti fa sempre estremamente piacere. Mio padre mi ha sempre detto per tutta la vita: devi essere una persona perbene. Devi mantenere sempre la parola data. Guarda la povertà con occhio diverso. Non so se merito questo premio, ma è certo che è un grande dono”. Lo ha detto l’imprenditore e stilista, Brunello Cucinelli, a Terni presso il Salone Balzani del PalaSì! dopo aver ritirato il premio ‘Io sono una persona per bene’ dell’associazione Io Sono Una Persona Per Bene.