Premio Menarini, Troiano: “basato su valori positivi dello sport”

Giugno 23, 2022

“Il premio Fair Play ha 25 anni di successi alle spalle, successi basati sul voler promuovere i valori positivi dello sport, attraverso le gesta dei grandi campioni e Menarini vuole impegnarsi in questo. Vuole che diventi una cassa di risonanza tale da far sentire l’importanza dei valori del Fair Play anche nella società civile”. Lo dice Ennio Troiano, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini alla presentazione della 26esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini che si è tenuta nel salone d’onore del Coni a Roma.