Ottobre 10, 2022

C’è anche, per la prima volta, un ex presidente della Federal Reserve fra i vincitori del Premio Nobel per l’Economia: il riconoscimento per il 2022 è stato infatti assegnato a tre economisti statunitensi fra cui Ben Bernanke. L’Accademia reale delle Scienze di Stoccolma ha scelto di premiare, insieme a lui, Douglas Diamond e Philip Dybvig.