Premio Reporter del Gusto, Pizzagalli (Ivsi): “Promuove corretta informazione su prodotti agroalimentari”

Marzo 16, 2023

Nell’incantevole cornice del ristorante ‘Cracco’ in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di ‘Reporter del Gusto’, il premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi) che rientra nel progetto ‘Let’s EAT – European Authentic Taste’, di cui lo chef stellato Carlo Cracco è ambassador. Ad annunciare i vincitori per il 2023 è stato Francesco Pizzagalli, presidente Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi).