Presentata 2a edizione Dolomite Conference all’head quarter di Axa

Ottobre 5, 2023

Presentata presso l’head quarter di Axa a Milano, la seconda edizione della Dolomite Conference on the Global Governance of Climate Change, intitolata “A new hope for climate: action beyond words”, si terrà il 5, 6 e 7 ottobre a Trento per poi concludersi a Bolzano il giorno successivo. Ideata da Vision Think Tank, in partnership scientifica con Università Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Trento, Oxford Blavatnik School of Governance e con il patrocinio del Parlamento Europeo e della Provincia Autonoma di Trento, la conferenza globale sul cambiamento climatico, di cui AXA Italia e Autostrada del Brennero sono founding partners, vuole cercare risposte e soluzioni concrete alle grandi sfide del cambiamento climatico.

