Presentato a Roma Intergruppo parlamentare per l’Economia del Mare

6 Maggio 2025

La risorsa del mare è stata sottovalutata per troppo tempo, ma ha un ruolo fondamentale per l’economia e il suo sviluppo. In tale contesto, 41 parlamentari si sono uniti per dare vita all’Intergruppo parlamentare per l’Economia del Mare e in poco meno di un mese, grazie al ministro Nello Musumeci, è riuscito a portare all’attenzione dell’agenda politica nazionale. E’ quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo, su iniziativa della stessa presidente Simona Petrucci, a Roma.