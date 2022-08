Presentato il progetto del waterfront di Trapani

Agosto 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

Presentato a Trapani il progetto waterfront, un’opera infrastrutturale da 100 milioni di euro che cambierà la fascia costiera dell’area portuale che si estende dal molo alla Colombaia. L’opera, i cui lavori di escavazione dei fondali dovrebbero iniziare in autunno, è stata presentata dal sindaco Giacomo Tranchida, dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e sarà il frutto del progetto del raggruppamento temporaneo di progettisti che si è aggiudicato il “Concorso internazionale di idee per la riqualificazione del waterfront storico del porto di Trapani. Nuovo Terminal Passeggeri, passeggiata Darsena urbana e Parco del waterfront (Colombaia- Lazzaretto)”, avviato nel novembre 2020.