Presentato il XXI Rapporto annuale dell’Inps a Montecitorio: salari e pensioni future bassi

Luglio 11, 2022

Si è tenuta presso la Sala della Regina di Montecitorio, la presentazione del XXI Rapporto annuale dell’Inps. All’evento, a cui ha partecipato anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono intervenuti il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato. Il Rapporto, illustrato dal presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, ha messo in risalto alcuni temi fondamentali per il futuro del Paese. Salari, Reddito di Cittadinanza e Pensioni, sono al centro del documento redatto.