Presentato in anteprima il Rapporto Coop 2022

Settembre 8, 2022

In occasione della presentazione del “Rapporto Coop – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”, redatto dall’Ufficio Studi di Ancc-Coop, con la collaborazione scientifica di Nomisma, il supporto di analisi di Nielsen e i contributi originali di Gs1-Osservatorio Immagino, Iri Information Resources, Mediobanca Ufficio Studi, Nomisma Energia, Npd, il Direttore Generale dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori Albino Russo e Maura Latini, Amministratrice delegata Coop Italia, hanno illustrato i punti salienti del documento ed hanno spiegato la strategia di Coop per sostenere i consumatori in un momento di difficoltà diffusa.