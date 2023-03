Marzo 21, 2023

Your browser does not support the video tag.

Ha partecipato anche Massimo Andreoni, Direttore scientifico Simit, all’incontro organizzato presso il Ministero della Salute dal titolo “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità”. A margine dell’evento, il Professore si è soffermato sull’importanza della comunicazione per “arrivare ai cittadini e trasmettere loro l’importanza della vaccinazione” in età adulta per evitare decessi e forme gravi di malattia