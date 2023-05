Prevenzione cardiovascolare, Volpe (Siprec): “Prevenzione per tutta la vita, a partire da età scolare”

Maggio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Venerdì 12 maggio si è tenuta la Terza Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, promossa da Siprec – Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare. Al Ministero della Salute si è tenuto un incontro dove è stato presentato il Documento in 11 punti dal titolo “Il contributo degli interventi di Prevenzione Cardiovascolare alla sostenibilità del Sistema Sanitario in Italia”. A margine dell’incontro è intervenuto Massimo Volpe, presidente Siprec e professore dell’università La Sapienza di Roma.