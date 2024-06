Prevenzione HIV, Nozza: “Solo 11.500 persone in Italia hanno avuto prescrizione PrEP”

21 Giugno 2024

“Lo studio recente sulla PrEP è una survey fatta in 62 centri italiani. Le persone che in Italia hanno avuto una prescrizione della PrEP sono più di 11.500 e sono concentrate soprattutto tra Lazio e Lombardia. Si deve fare ancora molto per l’accesso. La long acting rappresenta un’importante arma di prevenzione per sconfiggere l’HIV”. Lo ha dichiarato Silvia Nozza, medico infettivologo Ospedale San Raffaele di Milano, a margine della conferenza stampa “PrEP e Innovazione” che si è tenuta nell’ambito della 16° edizione di ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research.