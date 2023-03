Marzo 21, 2023

Intervenuto a margine dell’evento organizzato presso il Ministero della Salute “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità”, Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, evidenzia l’importanza della vaccinazione per i soggetti diabetici che grazie a questo tipo di prevenzione sono “al riparo da patologie che potrebbero complicare la loro vita”