Marzo 21, 2023

Si è tenuto presso il ministero della Salute l’evento “Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità”. Ha preso parola anche Roberta Siliquini, presidente Società italiana d’Igiene, Medicina preventiva e sanità pubblica, che si è soffermata sugli aspetti fondamentali della prevenzione vaccinale: protezione individuale e risparmio a lungo termine del Servizio sanitario nazionale