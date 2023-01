Gennaio 9, 2023

Potrebbero arrivare già oggi sul tavoli del Consiglio dei ministri i risultati dei controlli anti-speculazioni da parte della Guardia di finanza sui prezzi dei carburanti nei distributori. Dopo lo stop degli sconti sulle accise, il ministro dell’Economia Giorgetti ha dato mandato alla Gdf di monitorare situazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per individuare eventuali speculazioni, compresi i prezzi del carburante.