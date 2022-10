Settembre 30, 2022

Non solo i clienti finali ma anche i fornitori di energia vengono danneggiati dalla volatilità di un mercato che continua a subire forti scossoni nei prezzi. Massimo Bello, presidente di Aiget-Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader spiega i rischi a cui portano questi aumenti e gli interventi necessari per cercare di arginare il problema.