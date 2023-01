Prezzo carburante, petrolieri si difendono: “Colpa delle accise”

Gennaio 10, 2023

In attesa del vertice a Palazzo Chigi per valutare ogni possibile azione di contrasto alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti, i petrolieri italiani respingono al mittente ogni accusa. “Tra l’ultima settimana di dicembre e i primi giorni di gennaio il prezzo industriale dei carburanti non è variato e la differenza che vediamo oggi è dovuta al solo aumento delle accise”, dice il presidente dell’Unem Claudio Spinaci. “Al momento – spiega – siamo a circa 18-19 centesimi in più rispetto a quelli di fine anno. Non vedo dove sarebbe la speculazione, sono accuse senza fondamento”.