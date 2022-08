Agosto 26, 2022

”Noi abbiamo bisogno di interventi quali un tetto al prezzo del gas, se non viene fatto a livello europeo deve essere fatto a livello nazionale”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al Tg1. ”Tutti i giorni assistiamo a un aumento del prezzo del gas. Il governo Draghi può e deve intervenire” dice Bonomi.