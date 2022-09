Settembre 18, 2022

Confindustria lancia l’allarme sul prezzo del gas: “Con il rincaro raggiunto ad agosto, la resilienza dell’industria è alle corde”. Il Centro Studi Confindustria parla di impatto per l’economia italiana stimato in una minore crescita del Pil del 2,2%.